Suriye'deki orman yangınları söndürülemiyor: 2 ölü, 70 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Suriye'deki orman yangınları söndürülemiyor: 2 ölü, 70 yaralı

10.10.2020 20:06 | Son Güncelleme: 10.10.2020 20:44

Suriye'de devam eden orman yangınlarında şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi kontrolündeki sahil kesiminde yer alan Lazkiye ve Tartus ile Humus'ta 3 gün önce farklı noktalarda çıkan yangınlar devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınları kontrol altına alınamıyor. Yangınlar nedeniyle şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı.

HASTANE TAHLİYE EDİLDİ

Lazkiye'ye bağlı Kırdaha ilçesinde bulunan Tütün Genel Teşkilatı'nın depolama merkezi yangın nedeniyle çöktü. Sağlık yetkilileri, yangınların Lazkiye'de yerleşim bölgelerine yaklaşması ve bölgeye duman yayılmasının ardından Al-Bassel Hastanesinden hastaların tahliye edildiğini açıkladı. Yangınlar nedeniyle binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı. İtfaiye ekiplerinin yangınlara müdahalesi devam ediyor.

Suriye'deki orman yangınları söndürülemiyor: 2 ölü, 70 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMAD ALNAJJAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Berat Albayrak Bekir Pakdemirli
Magazin Cansu Dere Fatma Girik Hatice Çarpar Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Roland Garros Manuel Fernandes
Daha Fazla Ekim Fatih Hatay Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suriye'deki orman yangınları söndürülemiyor: 2 ölü, 70 yaralı - Tartus
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 20:44:00. #1.15#
title