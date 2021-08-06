Suriye'deki orman yangını yerleşim bölgelerine yaklaştı
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Suriye'deki orman yangını yerleşim bölgelerine yaklaştı

Suriye'deki orman yangını yerleşim bölgelerine yaklaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Suriye'nin orta kesimindeki Hama'nın batı kırsalındaki Masyaf bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim bölgelerine yaklaştı.

Suriye'nin orta kesimindeki Hama'nın batı kırsalındaki Masyaf bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim bölgelerine yaklaştı.

Suriye'nin orta kesimindeki Hama'nın batı kırsalındaki Masyaf bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle dün geceden bu yana hızla yayılmaya devam eden yangın yerleşim bölgelerine yaklaştı. Hama Tarım Müdürü Abdel Moneim Sabbagh yaptığı açıklamada, bölgede kuvvetli rüzgarlar, kuru otlar ve yüksek sıcaklık sonucu yangının yayıldığını söyledi. Sabbagh, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti. - HAMA

Suriye'deki orman yangını yerleşim bölgelerine yaklaştı
Suriye'deki orman yangını yerleşim bölgelerine yaklaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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