: Suriye'de zor şartlarda yaşayan ailelere sıcak yemek yardımı - HATAY

17.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 17.01.2020 10:34

Suriye'nin İdlib kentinden rejim saldırılarından kaçarak Afrin bölgesine kurdukları çadırlarda yaşayan ailelere sıcak yemek yardımı yapıldı.

Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) Başkanı Rahmi Vardı, yaptığı açıklamada, İstanbul Tuzla Belediyesinin destekleriyle temin edilen sıcak yemeklerin 4 bin Suriyeli aileye ulaştırıldığını belirtti.

Bölge halkının zor şartlar altında yaşamını sürdürdüğünü anlatan Vardı, "Tuzla Belediyesi duyarsız kalmayarak onların yardımına koştu. Kış gününde bu destekler çok önemli, inşallah bizler de HAYAD olarak desteğimizi bölgede devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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