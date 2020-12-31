Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı DEAŞ üstlendi
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Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı DEAŞ üstlendi

31.12.2020 21:14 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:18
Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı DEAŞ üstlendi

Suriye'de bir yolcu otobüsüne düzenlenen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise yaralandığı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Suriye'de bir yolcu otobüsüne düzenlenen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise yaralandığı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Suriye'nin Deyr ez Zor kentinde bir otobüse gerçekleştirilen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise yaralandığı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyı üstlendi. 

YOLCU OTOBÜSÜNE SALDIRI

Suriye'nin Deyr ez Zor ilinde M20 otoyolunda bir otobüse saldırı gerçekleştirildi. Yerel kaynaklar, saldırı sonucu 25 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. Saldırının dün yerel saatle 16.00'da Deir ez-Zor-Palmyra arasındaki bölgede meydana gelmişti.


- Suriye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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