Suriye'de trafik kazasında yaralanan sağlık çalışanları Türkiye'ye getirildi

Suriye'de sağlık çalışanları taşıyan servis aracının kaza yapması sonucu yaralanan 11 Türk ve Suriyeli sağlık çalışanlarından durumu ciddi olanlar Türkiye'ye getirildi.

Fırat Kalkanı Bölgesinde görev yapan sağlık çalışanlarını taşıyan servis minibüsünün El bab'a giderken otomobil ile çarpışması sonucu 11 Türk ve Suriyeli sağlık çalışanı yaralandı. Yaralılardan durumu ciddi olanlar Kilis Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa