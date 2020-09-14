Suriye'de şehit olan Kızılay görevlisi törenle memleketine uğurlandı
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Suriye'de şehit olan Kızılay görevlisi törenle memleketine uğurlandı

Suriye'de şehit olan Kızılay görevlisi törenle memleketine uğurlandı Suriye'de teröristler tarafından seyir halindeki Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman, Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Düzce'ye uğurlandı.

14.09.2020 20:16 | Son Güncelleme: 14.09.2020 20:21

Suriye'de şehit olan Kızılay görevlisi törenle memleketine uğurlandı

GAZİANTEP - Suriye'de teröristler tarafından seyir halindeki Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman, Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Düzce'ye uğurlandı.

Olay, Suriye'nin Çobanbey ilçesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede yardım faaliyetlerinde bulunan Kızılay ekibi, seyir halindeyken başka bir araç içerisinde bulunan teröristlerin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırıda Kızılay görevlisi Mehmet Arif Kıdıman şehit oldu. Olayda bir Kızılay görevlisi ise yaralandı. Şehit Kıdıman ile yaralı Kızılay görevlisi Suriye'de bulunan Türk güvenlik birimleri tarafından Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Cuma Kor Mahammed'in tedavisine başlanırken, şehit Mehmet Arif Kıdıman'ın naaşı ise yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gaziantep Havalimanı'na getirildi.

Şehit Mehmet Arif Kıdıman'ın naaşı, havalimanında yapılan törenin ardından memleketi Düzce'ye uğurlandı.

Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Kızılay görevlileri katıldı.

Törende konuşan Kızılay Genel Başkanı Kınık, teröre lanet okurken şehidin ailesine ise başsağlığı diledi. Yardım kuruluşlarına yapılan saldırının terörün ne derece lanetlenmesi gerektiğini bize bir kez daha gösterdi.

Suriye'de şehit olan Kızılay görevlisi törenle memleketine uğurlandı

Kaynak: İHA

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