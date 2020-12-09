Sebze pazarına yerleştirilen EYP imha edildi
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Sebze pazarına yerleştirilen EYP imha edildi

09.12.2020 14:08 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:21
Sebze pazarına yerleştirilen EYP imha edildi

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bulunan sebze pazarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP), Suriye Milli Ordusuna bağlı ekipler tarafından imha edildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bulunan sebze pazarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP), Suriye Milli Ordusuna bağlı ekipler tarafından imha edildi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki bir sebze pazarında el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu. Olay yerine gelen Suriye Milli Ordusu'na bağlı ekipler, bulunan EYP'yi kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirerek, olası bir terör saldırısını engellemiş oldu.

İHA)

Sebze pazarına yerleştirilen EYP imha edildi
Sebze pazarına yerleştirilen EYP imha edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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