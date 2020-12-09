Sebze pazarına yerleştirilen EYP imha edildi

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bulunan sebze pazarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP), Suriye Milli Ordusuna bağlı ekipler tarafından imha edildi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki bir sebze pazarında el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu. Olay yerine gelen Suriye Milli Ordusu'na bağlı ekipler, bulunan EYP'yi kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirerek, olası bir terör saldırısını engellemiş oldu.

İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı