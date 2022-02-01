Suriye'de korkutan anlar! Elektrik kesintisine kızan yüzlerce kişi Türk şirketini bastı - Haberler
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Suriye'de korkutan anlar! Elektrik kesintisine kızan yüzlerce kişi Türk şirketini bastı

Haberler.com - Dünya
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Suriye'de korkutan anlar! Elektrik kesintisine kızan yüzlerce kişi Türk şirketini bastı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'nin kuzeyindeki El-Bab'ta elektrik kesintisi üzerine ayaklanan Suriyeliler, Türk şirketinin binasını bastı" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir olayı gündeme getirdi. Özdağ, El Bab'taki elektrik kesintisine kızan yüzlerce Suriyelinin, Türk şirketini bastığını belirtti.

"SIĞINMACILARIN ÜLKESİNE DÖNMESİ ŞART"

Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bedava elektrik verdiğimiz, bedava ekmek verdiğimiz yolunu, hastanesini yaptığımız Suriye'nin kuzeyindeki El-Bab'ta elektrik kesintisi üzerine ayaklanan Suriyeliler, Türk şirketinin binasını bastı! Ensar-Muhacir kavgası Türkiye'ye sıçramadan sığınmacıların ülkelerine dönmesi şart."

Suriye'de korkutan anlar! Elektrik kesintisine kızan yüzlerce kişi Türk şirketini bastı

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Haberler.com - Dünya

Ümit Özdağ, Suriyeli, El Bab, Suriye, Dünya, Güncel, Haber

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