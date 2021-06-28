Suriye'de İran destekli grupların bulunduğu Meyadin'den, ABD'nin kontrolündeki petrol sahasına füze saldırısı
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Suriye'de İran destekli grupların bulunduğu Meyadin'den, ABD'nin kontrolündeki petrol sahasına füze saldırısı

Suriye'de İran destekli grupların bulunduğu Meyadin'den, ABD'nin kontrolündeki petrol sahasına füze saldırısı
Anadolu Ajansı / Eşref Musa - Haberler | Güncel

Suriye'nin Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların kontrolündeki Deyrizor'un Meyadin ilçesinden ABD'nin kontrolündeki Ömer petrol sahasına füze saldırısı düzenlendi.

Suriye'nin Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların kontrolündeki Deyrizor'un Meyadin ilçesinden ABD'nin kontrolündeki Ömer petrol sahasına füze saldırısı düzenlendi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD ve YPG/PKK'nın varlığını sürdürdüğü Suriye'nin en büyük petrol sahası Ömer'e, Grad füzeleriyle saldırı gerçekleştirildi.

Kaynaklar, İran destekli silahlı grupların yoğunlaştığı Meyadin ilçesinden en az 5 füze fırlatıldığını ve bazılarının ABD güçlerinin konuşlandığı petrol sahasındaki konutların yakınına isabet ettiğini ifade etti.

Öte yandan, Esed rejiminin haber ajansı SANA da ABD'nin Ömer petrol sahasındaki askeri üssüne roket saldırısı düzenlendiğini belirtti.

ABD, Suriye'nin Irak sınırındaki Elbukemal ilçesindeki İran destekli gruplara dün gece hava saldırısı düzenlemişti.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında; Deyrizor il merkezi, doğusu ve batısı ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Terör örgütü, 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası Ömer'i işgal etmişti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde 10'dan fazla üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa

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