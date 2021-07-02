Suriye'de 50 STK, Rusya'nın insani yardımları engelleme girişimini protesto etti
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Suriye'de 50 STK, Rusya'nın insani yardımları engelleme girişimini protesto etti

Suriye'de 50 STK, Rusya'nın insani yardımları engelleme girişimini protesto etti
Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet - Haberler | Güncel

Suriye'de yardım çalışmaları yürüten 50 sivil toplum kuruluşu (STK), Rusya'nın, Babülhava Sınır Kapısı'ndan giren insani yardımları engelleme girişimine tepki gösterdi.

Suriye'de yardım çalışmaları yürüten 50 sivil toplum kuruluşu (STK), Rusya'nın, Babülhava Sınır Kapısı'ndan giren insani yardımları engelleme girişimine tepki gösterdi.

İdlib ilinin Sarmada ilçesi ile Babülhava Sınır Kapısı arasında toplanan çeşitli STK'lerin görevlileri ve İdlibliler, ellerinde "Yardım kapıları can damarıdır", "İnsani yardımlar haktır" yazılı İngilizce ve Arapça dövizler taşıdı.

Gösteriye katılanlardan Suriye Yardım Derneği Sorumlusu Doktor Muhammed Şerif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Suriye'deki STK'lerin organize ettiği yardımları engelleme girişimine karşı bir araya geldiklerini söyledi.

"Uluslararası toplumun dikkatini çekmek için tepki duruşu gösterdik." diyen Şerif, sivillerin acılarını hafifletmek için sınır kapısından geçen insani yardım faaliyetlerin engellenmemesi gerektiğini belirtti.

Menekşe Derneği Tıbbi Faaliyetler Sorumlusu Vesim Beki de Birleşmiş Milletlerin (BM) 2165 nolu kararı uyarınca Babülhava Sınır Kapısı'nın insani yardım faaliyetlerine açık tutulması gerektiğini anımsattı.

Bekir, Babülhava Sınır Kapısı'nın kapatılmasının 4,5 milyondan fazla sivili olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

İdlib'deki sivillerin yüzde 80'inin yoksulluk sınırı altında yaşadığın aktaran Bekir, "Sınır kapısının kapatılmasıyla 1 milyondan fazla çocuk yardımlardan mahrum kalacak." diye konuştu.

İhtiyaç sahibi sivillere gelen yardımların engellenmesini "felaket" olarak niteleyen Bekir, seslerini uluslararası topluma duyurmak için gösteri düzenlediklerini anlattı.

İdlib'de faaliyet gösteren El Amin Derneği Sorumlusu Abulselam el Amin de Babülhava'nın sivillerin can damarı olduğunu söyledi.

Amin, "BM toplantısında yardımların engellenmesine yönelik alınacak karar, sivilleri açlık ve ölümle karşı karşıya bırakacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet

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