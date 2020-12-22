- Suriye'de 4 bin çocuğa mont ve çizme dağıtıldı

- Suriye'de 4 bin çocuğa mont ve çizme dağıtıldı Suriye'nin İdlib kenti kırsalı ile Afrin ilçesinde yaşayan 4 bin çocuğa mont ve çizme hediye edildi.

- Suriye'de 4 bin çocuğa mont ve çizme dağıtıldı

İDLİB - Suriye'nin İdlib kenti kırsalı ile Afrin ilçesinde yaşayan 4 bin çocuğa mont ve çizme hediye edildi.

Türk hayırsever dernekleri, Suriye'deki çocukları unutmadı.10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla tüm Türkiye'den yola çıkan yardım tırları ile bir kış kampanyası kapsamında İdlib'e ulaştı. Kış mevsiminde çocukların mağduriyetini ortadan kaldırmak isteyen yardım dernekleri İdlib kırsalındaki Afrin ilçesinde yaşayan 4 bin çocuğa mont ve çizme hediye etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KARAGÖZ