- Suriye'de 4 bin çocuğa mont ve çizme dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Suriye'de 4 bin çocuğa mont ve çizme dağıtıldı

22.12.2020 13:02 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:26

- Suriye'de 4 bin çocuğa mont ve çizme dağıtıldı Suriye'nin İdlib kenti kırsalı ile Afrin ilçesinde yaşayan 4 bin çocuğa mont ve çizme hediye edildi.

- Suriye'de 4 bin çocuğa mont ve çizme dağıtıldı

İDLİB - Suriye'nin İdlib kenti kırsalı ile Afrin ilçesinde yaşayan 4 bin çocuğa mont ve çizme hediye edildi.

Türk hayırsever dernekleri, Suriye'deki çocukları unutmadı.10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla tüm Türkiye'den yola çıkan yardım tırları ile bir kış kampanyası kapsamında İdlib'e ulaştı. Kış mevsiminde çocukların mağduriyetini ortadan kaldırmak isteyen yardım dernekleri İdlib kırsalındaki Afrin ilçesinde yaşayan 4 bin çocuğa mont ve çizme hediye etti.

- Suriye'de 4 bin çocuğa mont ve çizme dağıtıldı
- Suriye'de 4 bin çocuğa mont ve çizme dağıtıldı
- Suriye'de 4 bin çocuğa mont ve çizme dağıtıldı
- Suriye'de 4 bin çocuğa mont ve çizme dağıtıldı
- Suriye'de 4 bin çocuğa mont ve çizme dağıtıldı
- Suriye'de 4 bin çocuğa mont ve çizme dağıtıldı
- Suriye'de 4 bin çocuğa mont ve çizme dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KARAGÖZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Özlem Zengin Bekir Pakdemirli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin İrem Derici Aslı Tandoğan Birkan Sokullu Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Fatih Terim Samet Aybaba Ümit Şamiloğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Alman İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Suriye'de 4 bin çocuğa mont ve çizme dağıtıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 13:26:07. #1.14#
title