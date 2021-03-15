Süreyya Yalçın son fotoğraflarıyla gündemde

Miami 'de yaşayan Süreyya Yalçın, kısa sürede verdiği 15 kilo ile gündeme gelmişti.

Miami 'de yaşayan Süreyya Yalçın, kısa sürede verdiği 15 kilo ile gündeme gelmişti. Anne olmaya karar veren Sürreyya Yalçın, doktorunun tavsiyesiyle hamilelik öncesi diyet ve detoks programına girmişti. Yalçın verdiği bir röportajda "Eşim de detoks yapıyor. Bu süreçte yağlı yiyeceklerden, gazlı içeceklerden, sigara içilen ortamlardan bile uzak duruyoruz" demişti.

Süreyya Yalçın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraflar yine çok konuşuldu. Sosyetik güzelin zayıflamış haline yorum yağdı.

SAĞLIĞIM YERİNDE

Yalçın daha önce aşırı kilo vermesiyle ilgili sorulara "Gayet sağlıklı ve iyiyim. Hiçbir problemim yok" demişti.

Yalçın, kilo vermeden önce böyle gözüküyordu.

Kaynak: Hürriyet