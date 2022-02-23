Süreyya Operası'nda 'Viyana KIasikleri' konseri - Haberler
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Süreyya Operası'nda 'Viyana KIasikleri' konseri

Demirören Haber Ajansı - Kültür Sanat
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Süreyya Operası'nda 'Viyana KIasikleri' konseri

SÜREYYA Operası'nda İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından "Viyana Klasikleri" konseri düzenleneck.Kadıköy Süreyya Operası'nda 26 Şubat 2022 Cumartesi günü İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, "Viyana Klasikleri" konseri düzenlenecek.

İSTANBUL (DHA) - SÜREYYA Operası'nda İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından "Viyana Klasikleri" konseri düzenleneck.

Kadıköy Süreyya Operası'nda 26 Şubat 2022 Cumartesi günü İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, "Viyana Klasikleri" konseri düzenlenecek. Saat 16.00'da başlayacak konserde Ludwig van Beethoven'ın Coriolan-Ouvertüre, Op.62; Joseph Haydn'ın Trompet Konçertosu, mi Bemol Majör; Wolfgang Amadeus Mozart'ın Klarnet Konçertosu, La Majör, K.622 ve 40.Senfoni, Sol Minör, K.550 eserleri icra edilecek. Konserde solist olarak trompet sanatçısı Ömer Dağaşan ve klarnet sanatçısı Ecesu Sertesen sahnede olacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını, Şef Zdravko Lazarov yönetecek. Başkemancı ise Seda Subaşı Yalçın olacak.


Süreyya Operası'nda 'Viyana KIasikleri' konseri

Demirören Haber Ajansı - Kültür Sanat

Cumartesi, İstanbul, Viyana, Opera, Kültür Sanat, Haberler

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