Süreyya Operası'nda Bach Gecesi Konseri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süreyya Operası'nda Bach Gecesi Konseri

Demirören Haber Ajansı - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Süreyya Operası'nda Bach Gecesi Konseri

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi, 10 Mart akşamı, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde Bach Gecesi Konseri ile sahnede olacak.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi, 10 Mart akşamı, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde Bach Gecesi Konseri ile sahnede olacak.

Johann Sebastian Bach'ın, Brandenburg konçertosu, keman konçertosu, iki keman için konçerto, piyano konçertosu, keman ve obua için konçertosu, konserin programını oluşturuyor. Konserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve solist olarak; keman sanatçısı Oleksandr Samoylenko ve Özcan Yılmaz; piyano sanatçısı Evren Büyükburç Erol, Obua sanatçısı Mehmet Seyid Mas yer alıyor.


Süreyya Operası'nda Bach Gecesi Konseri

Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Kadıköy Belediyesi, İstanbul, Opera, Mart, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title