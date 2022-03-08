Süreyya Operası'nda Bach Gecesi Konseri

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi, 10 Mart akşamı, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde Bach Gecesi Konseri ile sahnede olacak.

Johann Sebastian Bach'ın, Brandenburg konçertosu, keman konçertosu, iki keman için konçerto, piyano konçertosu, keman ve obua için konçertosu, konserin programını oluşturuyor. Konserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve solist olarak; keman sanatçısı Oleksandr Samoylenko ve Özcan Yılmaz; piyano sanatçısı Evren Büyükburç Erol, Obua sanatçısı Mehmet Seyid Mas yer alıyor.