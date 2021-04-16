Sura İskenderli - Kandırma şarkı sözleri! Kardırma şarkısının tüm sözleri nelerdir?
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Sura İskenderli - Kandırma şarkı sözleri! Kardırma şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Sura İskenderli - Kandırma şarkı sözleri! Kardırma şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Sura İskenderli - Kandırma şarkısı 16 Nisan Cuma günü Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 50 bin izlenme ve 5 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki Sura İskenderli - Kandırma şarkı sözleri nelerdir? Sura İskenderli - Kandırma şarkısının tüm sözleri nedir?

Sura İskenderli - Kandırma şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Ayrıca şarkı hakkında bilgileri de sizlere paylaşacağız.

SURA İSKENDERLİ - KANDIRMA ŞARKI SÖZLERİ

Kandırma yeniden beni kandırma

Yanlış sevdaya bulaştırma kalbi kırma

Aşkı getir koy bir kenara ona dokunma

Onu hiç kimsenin yanında utandırma

--

Bizim için kalbini koru aşk vermek zorunda mücadeleler

Kırılmaması gerek kanadı kolu yaşaması gerek seneler

Geceler ağlarken bir görsen şu halimi

Seni de mahveder, beni de mahveder

--

Kandırma yeniden beni kandırma

Yanlış sevdaya bulaştırma kalbi kırma

Aşkı getir koy bir kenara ona dokunma

Onu hiç kimsenin yanında utandırma

--

Beni yolun sonuna bırak daha neler olacak? diye sormayayım

Bir gözlerime bak sana soracak ne yapayım ki, sana kanmayayım?

Acı mı söyle yoksa aşk mı payım?

İzin verme bu aşkta yıkılayım...

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Sura İskenderli - Kandırma 16 Nisan günü Youtube'a yüklenmiştir. Çok kısa sürede 56 bin izlenme ve 6 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz - Beste : Lil Orxan

Aranjör : SamiRec

Produced : LilOGroup

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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