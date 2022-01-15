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Şüpheli şahıslar polisten kaçamadı

Şüpheli şahıslar polisten kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulup arama yapılan iki şahsın üzerinde uyuşturucu hap ve silahlar ele geçirildi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulup arama yapılan iki şahsın üzerinde uyuşturucu hap ve silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerce iki şahıs durumundan şüphelenilerek durduruldu. Şahısların üzerinden toplam 550 adet uyuşturucu hap, 1 adet tüfek, 1 adet kuru sıkı, 3 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

İki şahsın gözaltına alındığı ve tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi. - MALATYA

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Malatya'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulup arama yapılan iki şahsın üzerinde uyuşturucu hap ve silahlar ele geçirildi.

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