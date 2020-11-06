Şüpheli otomobillerden uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı: 2 gözaltı
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Şüpheli otomobillerden uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı: 2 gözaltı

06.11.2020 12:30 | Son Güncelleme: 06.11.2020 12:35
Şüpheli otomobillerden uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı: 2 gözaltı

BURSA'nın İznik ilçesinde sürücülerinin dur ihtarına uymayan iki otomobilden biri kovalamacayla durduruldu, diğeri ise terk edilmiş halde bulundu.

BURSA'nın İznik ilçesinde sürücülerinin dur ihtarına uymayan iki otomobilden biri kovalamacayla durduruldu, diğeri ise terk edilmiş halde bulundu. Araçlarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulamalar sırasında şüphelendiği 2 aracı takibe aldı. Durumu fark eden araç sürücüleri 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamacayla araçlardan biri durduruldu. Araçtaki E.E. ve E.C. isimli şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 13 mermi ele geçirildi.Diğer araç ise İstanbul Kapı mevkiinde kapıları açık terk edilmiş halde bulundu. Araçta yapılan aramalarda 80 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16 bin 500 lira ele geçirildi. Aracın sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı.


Şüpheli otomobillerden uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı: 2 gözaltı
Şüpheli otomobillerden uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı: 2 gözaltı
Şüpheli otomobillerden uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı: 2 gözaltı
Şüpheli otomobillerden uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı: 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlkay ALTAY

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