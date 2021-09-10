Şüphe üzerine durdurulan otomobilde 3 düzensiz göçmen, 3 organizatör yakalandı
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Şüphe üzerine durdurulan otomobilde 3 düzensiz göçmen, 3 organizatör yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Haberler | Yerel

Şüphe üzerine durdurulan otomobilde 3 düzensiz göçmen, 3 organizatör yakalandı Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde 3 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Şüphe üzerine durdurulan otomobilde 3 düzensiz göçmen, 3 organizatör yakalandı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde 3 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahan Mahallesi'nde seyir halinde olan otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilde yapılan aramada otomobilin bagajında yabancı uyruklu 3 düzensiz göçmen ile organizatör oldukları değerlendirilen otomobil sürücüsü Y.P. (39), aynı araçta bulunan A.T. ve yabancı uyruklu S.H.H isimli şüpheliler gözaltına alındı. Düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresine teslim edileceği, organizatörlerin ise işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılacağı belirtildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve köpek timlerinin otomobilde inceleme yapmasına müteakip suçta kullanılan araç otoparka çekildi.

"Son 1 ayda 250 düzensiz göçmen ile 30 organizatör gözaltına alındı"

Son 1 ayda yaklaşık 250 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör oldukları değerlendirilen 30 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen 30 şüpheli şahıstan 12'si Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanırken, 18 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Şüphe üzerine durdurulan otomobilde 3 düzensiz göçmen, 3 organizatör yakalandı
Şüphe üzerine durdurulan otomobilde 3 düzensiz göçmen, 3 organizatör yakalandı
Şüphe üzerine durdurulan otomobilde 3 düzensiz göçmen, 3 organizatör yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk

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