Suphanallah ne demektir? Suphanallah fazileti ve Türkçe anlamı nedir?

Namaz içerisinde ve namazdan sonra yapılan tesbihat sırasında Suphanallah denilmektedir. Her gün namazlarda tekrar edilen Subhanallah ne demektir? Türkçe anlamı ne fazileti nedir?

Subhanallah Allah'ın efalinde, sıfatında, zatında bütün eksikliklerden ve kusurlardan uzak olduğunu ifade eder. Peki Türkçe anlamı ve fazileti nedir? Her gün namazlarda tekrar edilen Subhanallah ne demektir?

SUBHANALLAH NE DEMEKTİR?

Subhanallah Allah'ın kainatı, eserlerini ve tüm canlıları yaratmasının karşısında kullarda oluşan şaşkınlık ve hayreti ifade eder. Subhanallah Allah'ın efalinde, sıfatında, zatında bütün eksikliklerden ve kusurlardan uzak olduğunu ifade eder. Subhanallah Allah'ı bütün eksiklik ve kusurlardan uzak olduğunu bilip bunu söylemektir. Subhanallah Kuran-ı Kerim'de geçen teşbihlerden birisidir. Allah'ı yüceltmek ve Allah'ın bütün eksikliklerden beri olduğunu bilmek ve bunu söylemek önemlidir. Allah her şeyi ile tamamen bütün eksik olan şeylerden uzaktır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Allah bütün kusurlardan uzaktır.

SUBHANALLAH FAZİLETİ VE TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

Subhanallah'ın Türkçe anlamı: Allah bütün eksikliklerden beridir demektir. Bir hadiste Hazreti Muhammed (s.a.v.) ile sahabeleri arasında geçen bir konuşma geçmiştir. Daha fakir olan sahabelerin her birinin namazlarını doğru kıldıklarını, oruçlarını tuttuklarını ama diğer zengin sahabelerin köle azad etmesi, sadaka vermesi gibi sevap olan şeyleri yapamadıklarını bu nedenle onların gerisinde kaldıklarını Resulallah (s.a.v.)'e şikayet etmişlerdir. Resulallah (s.a.v.) ise onlara diğerlerinin önüne geçebilecekleri bir şey söylemeyi teklif etti ve kabul ettiler. Her namazın ardından 33'er defa Subhanallah, Allahuekber ve Elhamdülillah demelerini söylemiştir. Bütün diğer şeylerin yanında namazın ardından bu teşbihi yapmak kişiyi üstün bir konuma getirecektir.

Bir başka hadiste ise Resulallah (s.a.v.)'in Subhanallah demenin mizan yarısı olduğu, Elhamülillah demenin mizanı doldurmuş olduğunu ve Allahuekber demenin de yer ve gök arasını doldurduğunu bildirmiştir.

Subhanallah zikri ile tüm kusur ve eksikliklerden Allah'a sığınılmaktadır. Allah'ı zikretmek ile Allah'da kulunu zikreder. Allah kullarına şah damarlarından çok daha yakın olduğunu bildirmiştir. Allah yeri ve göğü eksiksiz bir şekilde yaratandır. Allah bütün yaratıkların yaratıcısıdır. Allah'ın yarattıklarında hiçbir noksanlık yapmamıştır. Allah kusursuzdur. Subhanallah demek ile kulun tüm bunların bilincinde olduğu ortaya çıkar. Allah'ın razı olacağı zikirlerden, tesbihlerden biridir. Allah katında bunun bilincinde olarak Subhanallah diyen bir kul sevap alır.