Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor konuk etti.
Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor konuk etti. Bordo-mavili ekip mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Trabzonspor'da topla buluşan Sörloth son çizgiye inmeden pasını Anthony Nwakaeme'ye attı. Nwakaeme'nin bekletmeden altıpas gerisinden kaleye gönderdiği şutunda Gökhan Akkan topu çelmeyi başararak tehlikeyi uzaklaştırdı.
23. dakikada Çaykur Rizespor'da ceza sahası dışında Abdullah Durak'ın pasıyla topla buluşan Dario Melnjak'ın, kaleyi karşıdan gören bir noktadan gönderdiği şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın solundan ağlarla buluştu. 1-0
40. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Samudio'nun hızla ilerleyerek ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda, top uzak kale direği dibinden az farkla auta çıktı.
55. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hüseyin Türkmen'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
61. dakikada Boldrin'in defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Oğulcan'ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda kaleci Uğurcan topu çeldi.
73. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sturridge'in ortasında altıpas önünde Sörloth'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
86. dakikada Sturridge'in ceza sahası dışından sert şutunda top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.
90. dakikada Uğurcan Çakır'ın uzun kale vuruşunda topla buluşan Sörloth kafayla topu Nwakaeme'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda top filelere gitti. 1-2
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alparslan Dedeş xx, Erdem Bayık xx
Çaykur Rizespor: Gökhan x, Attamah x, Talbi, Melnjak xx, Chatziisaias xx, Morozyuk xx, Boldrin xx (Yan Sasse dk. 78 x), Abdullah xx, Oğulcan x (Scepovic dk. 90 ?), Diomande x (Vetrih dk. 83 ?), Samudio xx
Yedekler: Tarık, Orhan, Burak, Abarhoun, Atakan, Barış Alıcı, Oğuz Kağan,
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Trabzonspor: Uğurcan xx, Pereira xxx, Hosseini x (Sturridge dk. 63 xx), Hüseyin xx, Novak x (Doğan dk. 31 xx), Sosa xxx, Obi Mikel xx, Abdülkadir Parmak xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Nwakaeme xxxx, Sörloth xxx
Yedekler: Erce Kardeşler, Abdurrahim, Campi, Ahmet Canbaz, Fıratcan, Avdijaj
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Melnjak (dk. 23) (Çaykur Rizespor), Sörloth (dk. 73), Nwakaeme (dk. 90) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Chatziisaias, Diomande, Boldrin, Morozyuk, Abdullah (Çaykur Rizespor), Obi Mikel, Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)
(İHA)