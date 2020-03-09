Süper ay nedir? Süper ay tutulması ne demek? Süper ay tutulması ne zaman olacak? Süper ayın etkileri nelerdir?
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Süper ay nedir? Süper ay tutulması ne demek? Süper ay tutulması ne zaman olacak? Süper ayın etkileri nelerdir?

Ay'ın Dünyamıza en yakın olduğu zaman dilimine süper ay tutulması denilmektedir. Süper ay tutulması astrofizik ve astroloji olarak bizi ve dünyamızı etkilemektedir. Süper ay tutulması ile ilgili detaylar haberimizde. Süper ay tutulması nedir? Süper ay tutulması ne zaman olacak?

09.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:00
Süper ay nedir? Süper ay tutulması ne demek? Süper ay tutulması ne zaman olacak? Süper ayın etkileri nelerdir?

Mart ayının 9. gününde gerçekleşecek olan süper ay tutulması bir diğer adı ile de dolunay tutulması astrofizik veastrolojik olarak insanları ve dünyamızı etkilemektedir. Süper ay tutulması ile ilgili merak edilen tüm soruların yanıtları haberimizde.

SÜPERAY TUTULMASI NEDİR?

Eliptik bir yörüngeye sahip olması sebebiyle Dünya'ya olan mesafesi ve konumu değişen ay yörüngesi dünyaya yaklaştığı ve en yakın olduğu zaman parlak dev bir küre şeklini almaktadır. Dünya ile Ay arasındaki mesafe 384 bin 400 kilometredir.

Süper Ay tutulması esnasında, Dünya'nın arkasından gelen Güneş ışınlarının Ay'ı kızıla boyaması sonucunda gerçekleşen olaya Kızıl Ay tutulması ya da Kanlı Ay tutulması da denilmektedir.

SÜPERAY 2020 YILINDA NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Yılın ilk Süper Ay'ını 9 Şubat tarihinde gözlemledik. Yılın diğer Süper Ayları ise 9 Mart, 8 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleşecek ve gözlemlenecek.

SÜPERAY NASIL TAKİP EDİLİR VE İZLENİR?

Süper Ay, çıplak gözle izlenebilecek ve izleyenler için sıra dışı bir görüntüye sahne olacak. Şehirden uzak, ışığın çok fazla olmadığı yerlerde herhangi bir ekipmana ihtiyaç duyulmadan Süper Ay olayı çıplak gözle canlı olarak izlenebilecek. Ay, her zamankinden daha parlak ve büyük olacağı için bir fotoğraf makinesi, teleskop veya kameraya ihtiyaç duymadan çıplak gözle rahatlıkla izlenebilir.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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