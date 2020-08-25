Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Kısa süreli aranın ardından Gerçeğin Peşinde isimli programıyla ekrana geri dönen Serap Paköz, sosyal medya hesabından makyajsız halini paylaştı. Sunucunun değişimi ise herkesi şaşkına çevirdi.

Gerçeğin Peşinde isimli program ile ekranlara geri dönen ünlü televizyoncu Serap Paköz, programın ilk yayınından önce kulis hallerini paylaştı. Sunucunun makyajsız hali ise görenleri şaşkına çevirdi.

"YILLARDIR MAKYAJIMI KENDİM YAPIYORUM"

Star TV ekranlarında program sunan Paköz, yıllardır çekim önce makyajını kendisinin yaptığını belirterek kulisinden peş peşe videolar paylaştı. Makyaj yaptığı anları takipçileriyle paylaşan sunucunun makyajsız görüntüsü herkesi şaşırttı. Paköz, makyaj yaptığı anları "İşte son hazırlıklar! Saç ve makyajımı genelde kendim yapıyorum, en güzel şekilde karşınıza çıkmaya hazırlanıyorum" notuyla paylaştı.