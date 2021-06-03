Sunucu Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek
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Sunucu Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek

Sunucu Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek
Demirören Haber Ajansı / Büşra Çoban - Haberler | Güncel

SUNUCU Pınar Ergüner'in, televizyon programında sarf ettiği sözlerle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle oyuncu Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

SUNUCU Pınar Ergüner'in, televizyon programında sarf ettiği sözlerle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle oyuncu Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, tazminat talebini kısmen kabul ederek davalı Pınar Ergüner'in, davacı Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira ödemesine hükmetti. Serenay Sarıkaya, sunucu Pınar Ergüner'e 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Sarıkaya'nın avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde 8 Temmuz 2019 tarihinde sunucu Pınar Ergüner'in  kişilik haklarına saldırı ve hakkında asılsız iddialarda bulunduğunu belirtilmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Büşra Çoban

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