Sunucu Eser Yenenler Baba Oluyor

Sunucu Eser Yenenler, 2 yıllık sevgilisi Berfu Yıldız'la Haziran ayında dünyaevine girmeyi planlıyor. Geçtiğimiz günlerde nikah tarihi belli olan ünlü çift bebek heyecanı yaşıyor.

3 HAFTALIK HAMİLE

2 yılı aşkın süredir aşk yaşayan ve 9 Haziran tarihinde gerçekleşecek düğün ile hayatını birleştirecek olan Eser Yenenler-Berfu Yıldız çiftinden sevindiren haber geldi. Maslak'ta bulunan bir hastaneye check-up yaptırmak için giden ve 3 haftalık hamile olduğu ortaya çıkan Berfu Yıldız'ın bu haberle duygulandığı ve bir hayli mutlu olduğu öğrenildi.

AİLE ARASINDA KIYILAN NİKAHLA EVLENDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hayattaki en büyük arzusunun baba olmak olduğunu verdiği bir röportajda ifade eden Eser Yenenler'in Berfu Yıldız'dan aldığı bu mutlu haber sonrası mutluluktan havalara uçtuğu da öğrenildi. 9 Haziran tarihinde gerçekleşecek kır düğünü ile de mutluluklarını sevenleriyle paylaşacak olan çiftin geçtiğimiz günlerde de aile arasında kıyılan bir nikah ile evlendikleri ortaya çıktı.

"HAYATIMIN EN GÜZEL SÜRECİNDEN GEÇİYORUM"

Eser Yenenler, baba olacağıyla ilgili olarak ise, "Hayatımın en güzel sürecinden geçiyorum. Bu mutluluk tarif edilemez. Nazardan korkuyoruz doğrusu o yüzden daha fazla da konuşmak istemiyorum. Düğün tarihimizde de bir değişiklik yok. İkimizinde hayalinde kır düğünü var. O yüzden Haziran ayında, güzel bir hava da gerçekleşmesini istiyoruz" dedi.