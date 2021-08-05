Sunucu Ece Üner: Haksızlık karşısında susmam!

"Bugüne kadar hiçbir haksızlık karşısında susmadım. Hep sesimi çıkardım. Şimdi bunu bir adım ileriye taşımak ve insanların hayatlarına dokunmak istiyorum" diyen Ece Üner, sözlerine şöyle devam etti: "Söylemden eyleme geçmek istiyorum.

"Bugüne kadar hiçbir haksızlık karşısında susmadım. Hep sesimi çıkardım. Şimdi bunu bir adım ileriye taşımak ve insanların hayatlarına dokunmak istiyorum" diyen Ece Üner, sözlerine şöyle devam etti: "Söylemden eyleme geçmek istiyorum."

HESAP SORSUNLAR

Haberci, reality show formatındaki programını ise şöyle anlattı: "Gerçek hayatta iç çekmeye bile imkanı olmayanlar bu programda kükreyebilsin, kendisine acı çektirenden hesap sorabilsin istiyorum. Onları duymak ve seslerini duyurmak istiyorum."

Kaynak: Hürriyet