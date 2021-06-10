Sunucu Buket Aydın, Emir Sarıgül ile evleneceği iddiasını yalanladı
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Sunucu Buket Aydın, Emir Sarıgül ile evleneceği iddiasını yalanladı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Mart ayında ayrılan Buket Aydın ve Emir Sarıgül'ün barıştığı hatta bugün nikah masasına oturacakları iddiası gündeme bomba gibi düştü. Hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın, evlilik iddiasını kesin bir dille yalanladı.

Siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile sunucu Buket Aydın, bir süre aşk yaşamış ancak mart ayında ani bir kararla yollarını ayırmıştı. Sarıgül, ayrılığın ardından Sibel Can ile görüşmeye başlamış hatta teknede birlikte görüntülenmişlerdi. Bu olayların ardından Aydın ve Sarıgül'ün barıştığı hatta bu akşam nikah masasına oturacakları ileri sürüldü.

"TEYİT ETMEDEN HABER YAPIYORSUNUZ, AYIP"

Sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklama yapan Buket Aydın, evlilik iddiasını kesin bir dille yalanlayarak "Bence yılın bombası ne biliyor musunuz? Bu yaptığınız yalan haber. Nasıl beni aramadan bu kadar emin bir ifade ile 'Bu akşam düğün var' dersiniz. Konu başkaları olunca teyit etmeden hiçbir şey yazamayan siz, ben olunca bir telefon açamıyor musunuz? Ayıp bu" dedi.

Sunucu Buket Aydın, Emir Sarıgül ile evleneceği iddiasını yalanladı

"EMİR'İN EVLİLİK TEKLİFİNİ KABUL ETMEYECEĞİM"

Mayıs ayında Emir Sarıgül ve Sibel Can tatil yaptığı görüntüler ortaya çıkınca basın mensuplarına açıklama yapan Buket Aydın, "Ben bu konunun içinden çıkmak istedim. Ben mart sonunda Emir beyle ilişkimi kariyerime zarar verdiği için noktaladım. Emir beyin bana yaptığı evlilik teklifi onun yaptığı bir harekettir. Ben Emir beyin evlenme teklifini kabul etmedim, etmeyeceğim" demişti.

Sunucu Buket Aydın, Emir Sarıgül ile evleneceği iddiasını yalanladı
Sibel Can-Emir Sarıgül olayının ardından ilk kez konuşan Buket Aydın'dan bomba açıklama
Sibel Can-Emir Sarıgül olayının ardından ilk kez konuşan Buket Aydın'dan bomba açıklama
Sunucu Buket Aydın, Emir Sarıgül ile evleneceği iddiasını yalanladı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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