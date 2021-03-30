Sungurlu'da 'yaya güvenliğinin bekçisiyiz' etkinliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sungurlu'da 'yaya güvenliğinin bekçisiyiz' etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sungurlu'da 'yaya güvenliğinin bekçisiyiz' etkinliği

30 Mart'ta ülke genelinde yapılan 'Yaya güvenliğinin bekçisiyiz' etkinliği Sungurlu'da da düzenlendi.

30 Mart'ta ülke genelinde yapılan 'Yaya güvenliğinin bekçisiyiz' etkinliği Sungurlu'da da düzenlendi.

'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla düzenlenen etkinlikte sürücülere geçiş önceliğinin yayalarda olduğunun hatırlatıldı.

Uygulamayla araçların yayalara yol vermesi hedeflenirken, sürücü ve yayaların en az riskle ulaşımlarının sağlanması için tedbirleri almaya gayret ediliyor.

Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle yayaların yolun karşısına geçmek için gelen araçların hızlarını göz önünde bulundurma zorunluluğu kaldırıldı, yerine yaya geçidine yaklaşan sürücülerin yavaşlayıp ya da durup yayalara ilk geçiş hakkını vermesi zorunluluğu getirildi.

Kaymakamlık önünde düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, İlçe Jandarma Komutanı Görkem Güncan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - ÇORUM

Sungurlu'da 'yaya güvenliğinin bekçisiyiz' etkinliği
Sungurlu'da 'yaya güvenliğinin bekçisiyiz' etkinliği
Sungurlu'da 'yaya güvenliğinin bekçisiyiz' etkinliği
Sungurlu'da 'yaya güvenliğinin bekçisiyiz' etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İhsan Yavuz Hayati Yazıcı Numan Kurtulmuş Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Mesut Bakkal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sungurlu'da 'yaya güvenliğinin bekçisiyiz' etkinliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 16:38:47. #1.16#
title