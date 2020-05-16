Sungurlu Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım
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Sungurlu Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım

Sungurlu Belediyesi yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor.

Sungurlu Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım
16.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:06

Sungurlu Belediyesi yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor.

Belediye Başkan yardımcısı Bahri Sezen ve ekipler ihtiyaç sahiplerine yardım kolilerimizi ulaştırarak, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in selamlarını iletiyor.

Kapılarının çalışmasından, dertlerinin dinlenmesinden ve yapılan yardımların memnuniyetini ifade eden aileler de, Başkan Şahiner'e teşekkürlerini iletti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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