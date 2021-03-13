Sunal kardeşler koronavirüse yakalandı
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Sunal kardeşler koronavirüse yakalandı

13.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:04
Sunal kardeşler koronavirüse yakalandı

2018 yılında nikah masasına oturduğu Ömer Öztüyen ile olan evliliğinden olan kızı Nova'yı kucağına alan Ezo Sunal doğumdan kısa süre sonra koronavirüse yakalandı.

2018 yılında nikah masasına oturduğu Ömer Öztüyen ile olan evliliğinden olan kızı Nova'yı kucağına alan Ezo Sunal doğumdan kısa süre sonra koronavirüse yakalandı. İlk kez ebeveyn olan Sunal'ın hemen ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal'ın da testi pozitif çıktı. Sunal'ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade'nin de hastalığa yakalandığı belirlendi.

DOSTLARINDAN DESTEK

Karantina sürecini evinde geçiren Ali Sunal ve eşine dostları yardımcı oluyor. İhtiyaçlarını karşılayan arkadaşları Sunal Ailesi'nin en büyük destekçisi.

TORUN SEVİNCİ

Gül Sunal torun sevincini, "Kemal bir kız torunumuz daha oldu. Adı Nova... Manası 'parlayan yıldız...' İnşallah ışıl ışıl bir hayatı olsun" sözleriyle müjdeli haberi duyurmuştu.

NOVA İSMİNİN ANLAMI

Nova, normalde sönük hatta görünmeyen, fakat zaman zaman aniden parlayarak dikkati çeken bir yıldız çeşididir. Latince 'yeni' kelimesinden alınmış, hiç yokken aniden yeni görünen yıldız anlamında kullanılmıştır.

Kaynak: Hürriyet

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