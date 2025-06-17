Suna, Tuna'nın annesi; Neslihan, Ömer'in kız kardeşi; Tuna, Ömer'in kızının oğluysa Suna nesidir?
Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, Suna, Tuna'nın annesi; Neslihan, Ömer'in kız kardeşi; Tuna, Ömer'in kızının oğluysa Suna Neslihan'ın nesidir, sorusu cevabı ne?
Suna, Tuna'nın annesi; Neslihan, Ömer'in kız kardeşi; Tuna, Ömer'in kızının oğluysa Suna Neslihan'ın nesidir, sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Suna, Tuna'nın annesi; Neslihan, Ömer'in kız kardeşi; Tuna, Ömer'in kızının oğluysa Suna Neslihan'ın nesidir, cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!
SUNA, TUNA'NIN ANNESİ; NESLİHAN, ÖMER'İN KIZ KARDEŞİ; TUNA, ÖMER'İN KIZININ OĞLUYSA SUNA NESLİHAN'IN NESİDİR
A: Erkek kardeşinin kızının kızı
B: Erkek kardeşinin kızıdır
C:Kızının kızı
D: Kızı
Cevap : Açıklanıyor...