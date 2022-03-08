Sumi'de Rus askerleri, insani koridora saldırdı

Ukrayna'nın Sumi kentinden tahliye edilerek Poltava'ya doğru yola çıkan sivillerin bulunduğu konvoya, Rus askerleri tarafından saldırıda bulunuldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Kiev, Harkov, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde 09.00-21.00 saatleri arasında karşılıklı ateşkes ilan edilerek insani koridora izin verildi. Ukrayna'nın Sumi kentinde de Rus birliklerinin sivil yerleşimlere saldırısından kaçan Ukraynalılar, Poltava'ya gitmek için ilk konvoyla beraber yola çıktı. Yolda giden konvoya Rus askerleri tarafından tanklardan ateş açıldı. O anları kaydeden Ukrayna vatandaşı, "Tanklar şehre girdi ve ateş açıyorlar" dedi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi ise bugün Sumi kentinde Rusya saldırıları sonucunda 9 sivilin hayatını kaybettiğini bunlardan 2'sinin çocuk olduğunu bildirmişti. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Politika