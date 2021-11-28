Suluova Meslek Yüksekokulunda güz konseri verildi
Suluova Meslek Yüksekokulunda Amasya Üniversitesi Müzik Kulübü güz konseri verdi.
Suluova Meslek Yüksekokulunda Amasya Üniversitesi Müzik Kulübü güz konseri verdi.
Suluova Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda Türk pop müziği parçaları seslendiren Amasya Üniversitesi Müzik Kulübü üyelerine salonu dolduran öğrenciler eşlik etti.
Konseri, Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Kürkçü, Genel Sekreter Duran Çuhadar, Suluova Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karavin, akademik ve idari personel de dinledi.
Konser sonrası sahne alan müzik kulübü öğrencilerine çiçek takdim edildi.
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AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri