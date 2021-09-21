Suluova Kaymakamı Şen eğitim kurumlarını ziyaret etti - Haberler
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Suluova Kaymakamı Şen eğitim kurumlarını ziyaret etti

AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel
Suluova Kaymakamı Şen eğitim kurumlarını ziyaret etti

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, ilçede bulunan bazı eğitim kurumlarını ziyaret etti.

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, ilçede bulunan bazı eğitim kurumlarını ziyaret etti.

Salgın sürecinin devam etmesinden dolayı okullardaki hareketlilik ve yoğunluğu yerinde inceleyen Şen, öğrencilerle birlikte derslere katıldı, öğrencilerin görüş ve önerilerini dinledi.

Öğretmen ve idarecilerle sohbet eden, mutfak, kütüphane ve diğer ortak kullanım alanlarında incelemelerde bulunan Şen'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu da eşlik etti.

AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Suluova Kaymakamı Şen eğitim kurumlarını ziyaret etti - Haberler
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