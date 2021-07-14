Suluova Kaymakamı Şen'den destekleme ve yetiştirme kurslarına ziyaret
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Suluova Kaymakamı Şen'den destekleme ve yetiştirme kurslarına ziyaret

Suluova Kaymakamı Şen'den destekleme ve yetiştirme kurslarına ziyaret
Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi, Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi ve Şehit Muharrem Saygün Anadolu Lisesi'nde açılan yaz dönemi, destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret etti.

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi, Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi ve Şehit Muharrem Saygün Anadolu Lisesi'nde açılan yaz dönemi, destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret etti.

Ziyaretlerinde, devam eden kurslar hakkında kurs yöneticilerinden bilgi alan Şen, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, istek ve önerilerini dinledi.

Şen, yaz dönemine rağmen kurslara katılım oranlarının memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, öğrencilerin devletin sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek arzuladıkları hedeflere ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Kaymakam Şen'e ziyaretleri sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu eşlik etti.

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Suluova Kaymakamı Şen'den destekleme ve yetiştirme kurslarına ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun

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