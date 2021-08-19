Suluova'da yeni spor salonu inşaat çalışmaları başladı

Suluova'da yapılacak yeni spor salonunun inşaatında temel kazı ve zemin iyileştirme çalışmaları başladı.

Suluova'da yapılacak yeni spor salonunun inşaatında temel kazı ve zemin iyileştirme çalışmaları başladı.

Temmuz ayı içinde yapım işi sözleşmesinin Suluova Belediyesi ile yüklenici firma arasında imzalanmasının ardından yapılacak spor salonunun inşaatı için temel kazı ve zemin iyileştirme çalışmalarına başlandı.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Belediyemiz ve Spor Toto Başkanlığı arasında yapılan reklam sözleşmesi gereğince ihalesi ve yer teslimi yapılan spor salonumuzun inşaatında çalışmalar başladı. Cenabı Allah kaza bela vermeden bitirmeyi nasip etsin. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

Üçok, spor salonunun 8 milyon 76 bin 5 lira olan maliyetinin Spor Toto Başkanlığı tarafından karışlanacağını ve 352 günde teslim edileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun