Suluova'da bilgi yarışması ile futbol turnuvası

Suluova Müftülüğü tarafından düzenlenen yaz Kur'an kursları arası bilgi yarışması ile futbol turnuvasının ödül töreni yapıldı.

Belediye Kültür Merkezi'ndeki ödül töreninde konuşan İlçe Müftüsü Süleyman Çoban, yarışmaları, Diyanet İşleri Başkanlığının talimatı ile yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuk ve gençleri okumaya ve öğrenmeye teşvik etmek için düzenlediklerini söyledi.

Dereceye giren takım ve öğrencilere İlçe Müftüsü Çoban ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Kaynak: AA