Suluova'da AK Parti'den "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" programı - Haberler
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Suluova'da AK Parti'den "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" programı

AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel
Suluova'da AK Parti'den

AK Parti Suluova Gençlik Kolları Başkanlığınca "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" adlı eğitim programı düzenlendi.

AK Parti Suluova Gençlik Kolları Başkanlığınca "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" adlı eğitim programı düzenlendi.

Suluova İlçesinde özel bir işletmenin toplantı salonunda gerçekleşen programa, AK Parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel, partililer ve gençler katıldı.

Temel, etkinlikte yaptığı konuşmada, gençlerin fikirlerini ortaya koyması için bir araya geldiklerini belirterek, tecrübelerini aktardı, gençleri dinledi.

AK Parti ailesinin her geçen gün büyüdüğünü vurgulayan Temel " Gençlik dört bir yandan haykırıyor ve diyor ki, 'AK Parti'nin gençleri olarak her zaman alandayız' Allah hepsinden razı olsun, birliğimizi bozmasın." dedi.

AK Parti Suluova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Demir ise 2023 seçimlerine hazır olduklarını, "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" sloganıyla yeni nesil temsilcilerine ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri
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