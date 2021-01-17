Sultangazi Kent Ormanları'ndaki eşsiz kar manzarası havadan fotoğraflandı
17.01.2021 16:04 | Son Güncelleme: 17.01.2021 16:24
İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı eşsiz manzaraları da beraberinde getirdi.
İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı eşsiz manzaraları da beraberinde getirdi. Sultangazi Kent Ormanı'nda oluşan kar manzarası havadan görüntülendi.
- İstanbul
İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı Sultangazi Kent Ormanları'nda da eşsiz manzaralar ortaya çıkardı, kartpostallık görüntüler meydana geldi. Geçtiğimiz yıllarda fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı olan kent ormanı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessiz kaldı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serdar Altıntepe