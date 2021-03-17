Sultangazi'de yola park edilen otomobile böyle çarptı
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Sultangazi'de yola park edilen otomobile böyle çarptı

17.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:56
Sultangazi'de yola park edilen otomobile böyle çarptı

SULTANGAZİ'de park halindeki araçların yanındaki yola bırakılan otomobile seyir halindeki hafif ticari araç çarptı.

SULTANGAZİ'de park halindeki araçların yanındaki yola bırakılan otomobile seyir halindeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, hemen sağında park halinde olan 2 otomobile çarptı. 4 aracın hasar gördüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücü, trafiğin aktığı Atatürk Bulvarı üzerinde otomobilini park eden araçların yanındaki şeride aracını park ederek ayrıldı. Cebeci Mahallesi'nden Sultançiftliği Mahallesi yönüne seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu yol önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, hemen sağında park halinde olan 2 otomobile çarptı. Kazada 4 araç hasar gördü.

Yaşanan kazaya rağmen bazı sürücülerin aynı bölgede araçlarını yol ortasına park etmeye devam ettikleri görüldü. Kaza anını anlatan Birol Doğan, "Beyaz araba gelirken duran siyah arabaya vurdu. Çarpmanın etkisiyle siyah araba yol kenarına park eden 2-3 arabaya bir anda vurdu. Ortalık karıştı. İki taraf da hatalı. Özellikle siyah aracın çift şerit yapması hatalı. Çünkü çift şerit yaptığı için diğer beyefendi bir anda duran aracı fark etti" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde olan hafif ticari aracın yol ortasında park edilen otomobile arkadan çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle yol ortasındaki otomobilin sürüklendiği ve sağında park halinde olan 2 otomobile çarptığı kameraya yansıyor.

- İstanbul
Sultangazi'de yola park edilen otomobile böyle çarptı
Sultangazi'de yola park edilen otomobile böyle çarptı
Sultangazi'de yola park edilen otomobile böyle çarptı
Sultangazi'de yola park edilen otomobile böyle çarptı
Sultangazi'de yola park edilen otomobile böyle çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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