SULTANGAZİ'DE YABANCI UYRUKLULARIN ÇAY MOLASINDAKİ KAVGASI KAMERADA - Haberler
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SULTANGAZİ'DE YABANCI UYRUKLULARIN ÇAY MOLASINDAKİ KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de yabancı uyruklu iki grup arasındaki kavga kameraya yansıdı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de yabancı uyruklu iki grup arasındaki Kavga kameraya yansıdı.

olay, dün saat 16.00'da Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşandı. Aynı tekstil atölyesinde çalışan Suriye uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında, verilen çay molasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Mahalle sakinleri, araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgada bir kişi yaralanırken, polis kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

SULTANGAZİ'DE YABANCI UYRUKLULARIN ÇAY MOLASINDAKİ KAVGASI KAMERADA

SULTANGAZİ'DE YABANCI UYRUKLULARIN ÇAY MOLASINDAKİ KAVGASI KAMERADA

SULTANGAZİ'DE YABANCI UYRUKLULARIN ÇAY MOLASINDAKİ KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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