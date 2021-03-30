SULTANGAZİ'DE TERS YÖNDE GERİ GİDEN TIR TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI

SULTANGAZİ'de ters yöndeki trafikte geri geri giden TIR, korku ve paniğe neden oldu.

SULTANGAZİ'de ters yöndeki trafikte geri geri giden TIR, korku ve paniğe neden oldu. Sürücüsünün durdurmaya çalıştığı TIR şans eseri kazaya neden olmazken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Habibler Arnavutköy yolu Sultançiftliği Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün ters yöne nasıl girdiği bilinmeyen TIR, trafiğin yoğun olduğu yolda geri geri gitmeye başladı. TIR, geri geri giderken sürücüsü direksiyonu sağa sola kırarak aracı durmaya çalıştı. TIR, bu sırada trafikteki araçlarla çarpışmaktan kılpayı kurtuldu. Geri giden TIR'ı gören trafikteki diğer sürücüler korku ve panik yaşadı. Bazı sürücüler de o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. TIR'ın sürücüsü kaza yaşanmadan aracı durdurabildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı