İstanbul'da vahşet! Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
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İstanbul'da vahşet! Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

İstanbul Sultangazi'de temizlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, boğazı kesilmiş kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

09.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:53

Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'ndaboğazı kesilmiş erkek cesedi temizlik görevlisi tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Edilen bilgiye göre saat 10.30 sıralarında ormanda temizlik yapan temizlik işçisi yerde, hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri alanda yaptığı çalışma sonucunda kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

İstanbul'da vahşet! Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

CESEDİN ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Polis ekipleri çevreye şerit çekerek incelemede bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı, boğazının kesildiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesik izleri olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

İstanbul'da vahşet! Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
TARIK: Kesin kadın terörü , aldattı eşini yada sevgilisini o da dayanamayıp öldürdü . ( Günümüzde ki çirkin söylentiler )
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