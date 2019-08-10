Sultangazi'de kurbanlık dana böyle kaçmaya çalıştı
Sultangazi'de kurbanlık dana böyle kaçmaya çalıştı Kaçmaya çalışan dana son anda yakalandıİSTANBUL - Sultangazi'de kamyonetin kasasındaki kurbanlık dana kaçmaya çalıştı.
Sultangazi'de kurbanlık dana böyle kaçmaya çalıştı
Kaçmaya çalışan dana son anda yakalandı
İSTANBUL - Sultangazi'de kamyonetin kasasındaki kurbanlık dana kaçmaya çalıştı. Danayı son anda yakalamayı başaran vatandaşların panik anları kameralara yansıdı.
Kurban Bayramı Arefesinde kurbanlıklar kamyonlarla taşınarak sahiplerine teslim ediyor. Sultangazi'de kamyonetin kasasında taşınan bir kurbanlık dana kaçmaya çalıştı. Kasadan atlayarak kaçmaya çalışan kurbanlık dana vatandaşların müdahalesiyle son anda yakalandı. Vatandaşların panik anları ve kaçmaya çalışan danayı yakaladığı anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.