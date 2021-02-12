Sultangazi'de fuhuş iddiası ortalığı karıştırdı; Sokakta birbirlerine girdiler

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Sultangazi'de 7 katlı binanın 1'inci katında fuhuş yapıldığını öne süren bina sakinleri ile fuhuş yaptığı iddia edilen 1'i kadın 2 kişi arasındaki tekmeli tokatlı kavga çıktı. O anlar kameralara yansıdı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı binanın 1'inci katında fuhuş yapıldığını öne süren bazı bina sakinleri duruma tepki gösterdi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Polisi arayarak ihbarda bulunan bina sakinleri ile daireden çıkan 1'i kadın 2 kişi arasında tartışma çıktı. Bina sakinleri ile fuhuş yaptığı iddia edilen 2 kişi arasındaki tartışma kısa sürede tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Araya giren vatandaşlar kavgayı ayırarak bina sakinlerini uzaklaştırdı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, fuhuş yaptığı iddia edilen 2 kişi, daire sahibi ve şikayetçi tarafları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Yaşanan kavga anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı