Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar tutuklandı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalan 2 kişi polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde 11 Ocak Salı günü meydana gelen olayda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hediye edilen bisikletin çalındığı yönünde sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerin ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

BİSİKLET SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Hırsızlığın yapıldığı adres ve çevresinde güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bisikleti çalan kişilerin Enver G.(30) ve Burak A.(29) olduğunu tespit etti. Şüpheliler bugün Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldığı bisiklet ise bulunarak sahibine teslim edildi. Şüphelilerin bisikleti çaldıktan sonra olay yerinden uzaklaşma anı kameralarca görüntülendi. Enver G. ve Burak A. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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