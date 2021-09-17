SULTANGAZİ'DE CAMİDE İMAM VE CEMAATE SOPALI SALDIRI İDDİASI - Haberler
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SULTANGAZİ'DE CAMİDE İMAM VE CEMAATE SOPALI SALDIRI İDDİASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi'de alkollü halde geldiği camide imam ve cemaate sopayla saldırdığı iddia edilen kişi, cemaat tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli ile cami cemaati arasında yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Sultançiftliği Merkez Camii'nde meydana gelen olayda imamın sahip çıkarak bir hafta önce kalacak yer ayarladığı evsiz Ali Y. alkollü bir şekilde camiye geldi.

SOPAYLA İMAM VE CEMAATE SALDIRDI

İmamın uyarıyla buradan ayrılan Ali Y. bir süre sonra elinde sopayla camiye gelerek, imam ve cemaate saldırdı. Cemaat tarafından etkisiz hale getirilen Ali Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polisteki işlemleri süren Ali Y.'nin alkollü olduğunun belirlendiği öğrenildi. Şüpheli ile cami cemaati arasında yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ'DE CAMİDE İMAM VE CEMAATE SOPALI SALDIRI İDDİASI

SULTANGAZİ'DE CAMİDE İMAM VE CEMAATE SOPALI SALDIRI İDDİASI

SULTANGAZİ'DE CAMİDE İMAM VE CEMAATE SOPALI SALDIRI İDDİASI

SULTANGAZİ'DE CAMİDE İMAM VE CEMAATE SOPALI SALDIRI İDDİASI
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Haber: SULTANGAZİ'DE CAMİDE İMAM VE CEMAATE SOPALI SALDIRI İDDİASI - Haberler
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