SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de Bilal Sonses coşkusu

Bilal Sonses Sultangazi'de hayranlarına konser verdi

İSTANBUL - Ünlü şarkıcı Bilal Sonses sevenleri ile Sultangazi'de açık hava konserinde buluştu. Sonses'i dinlemeye yüzlerce hayranı geldi.

Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte şarkıcı Bilal Sonses hayranları ile açık hava konserinde buluştu. Sonses'i dinlemeye yüzlerce hayranı gelirken, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da etkinliğe katıldı. Sonses, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Şarkıcının çok sayıda hayranının geldiği konserde emniyet ve sağlık ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.

"Konserlerimiz, tiyatrolarımız farklı farklı etkinliklerimiz devam ediyor"

Etkinlik alanında konseri izleyen ve açıklamalarda bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun: "İnsanlar, pandemi koşullarında evde kaldılar, bu tür konser, tiyatro sinema gibi açık hava etkinliklerini bekler duruma geldiler. Biz de konserler gençleri bir nebze olsun rahatlatabilirsek onları huzur, mutluluk içerisinde bırakabilirsek kendimizi mutlu hissediyoruz. Bu çerçevede konserlerimiz, tiyatrolarımız farklı farklı etkinliklerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.