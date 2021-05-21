Sultanbeyli Kaymakamlığı salgın sürecinde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sultanbeyli Kaymakamlığı salgın sürecinde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı

Sultanbeyli Kaymakamlığı salgın sürecinde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı koronavirüs salgını sürecinde ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi 89 bin 798 vatandaşa 83 milyon 610 lira yardımda bulunurken 8 bin 605 adet gıda paketi ve 4 bin 650 adet temizlik seti dağıttı.

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı koronavirüs salgını sürecinde ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi 89 bin 798 vatandaşa 83 milyon 610 lira yardımda bulunurken 8 bin 605 adet gıda paketi ve 4 bin 650 adet temizlik seti dağıttı.

Sultanbeyli Belediyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destekleriyle koronavirüs salgınının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden 21 Mayıs 2021 tarihine kadar 57 bin 52 aileye biner lira, tam kapanma sürecinde ise 18 bin 994 aileye bin 100'er lira nakdi yardımda bulundu. Sultanbeyli'de pandemi sürecinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı imkanlarıyla yapılan haftalık toplantılarda, 13 bin 852 aileye 5 milyon 775 bin lira nakdi yardımda bulunulurken, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla 8 bin 605 adet gıda paketi ve 4 bin 650 adet temizlik seti dağıtıldı. Öte yandan salgınla mücadele kapsamında 89 bin 798 ihtiyaç sahibi vatandaşa toplam 83 milyon 610 bin 891 lira yardım yapıldı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay yaptığı açıklamada "Koronavirüs salgının sosyal ve ekonomik etkilerini en aza indirmek için ilçemizde yaklaşık 90 bin vatandaşımıza nakdi yardım yaptık. Bunun yanında ailelerimize gıda ve temizlik seti ulaştırarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olduk. Devletimizin şefkat elini ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hissettirmek için yoğun bir mesai harcıyoruz. Sosyal Devlet olmanın bilinciyle imkanlarımız ölçüsünde ilçemizdeki ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Yardım faaliyetlerinin yürütülmesinde özveriyle çalışan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

 


Sultanbeyli Kaymakamlığı salgın sürecinde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı
Sultanbeyli Kaymakamlığı salgın sürecinde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı
Sultanbeyli Kaymakamlığı salgın sürecinde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı
Sultanbeyli Kaymakamlığı salgın sürecinde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı
Sultanbeyli Kaymakamlığı salgın sürecinde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı
Sultanbeyli Kaymakamlığı salgın sürecinde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı
Sultanbeyli Kaymakamlığı salgın sürecinde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı
Sultanbeyli Kaymakamlığı salgın sürecinde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı pasaportu uyarısı: Yeni ayrımcılıklara yol açmamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı pasaportu uyarısı: Yeni ayrımcılıklara yol açmamalı
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı: (2)
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı: (2)
Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca ve Prof. Dr. Şahin, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca ve Prof. Dr. Şahin, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Sedat Peker Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Hande Erçel Pınar Altuğ Hande Ataizi Oktay Kaynarca
Spor Mesut Özil Hakan Arslan Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sultanbeyli Kaymakamlığı salgın sürecinde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 18:24:50. #1.11#

title