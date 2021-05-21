Sultanbeyli Kaymakamlığı salgın sürecinde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı koronavirüs salgını sürecinde ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi 89 bin 798 vatandaşa 83 milyon 610 lira yardımda bulunurken 8 bin 605 adet gıda paketi ve 4 bin 650 adet temizlik seti dağıttı.

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı koronavirüs salgını sürecinde ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi 89 bin 798 vatandaşa 83 milyon 610 lira yardımda bulunurken 8 bin 605 adet gıda paketi ve 4 bin 650 adet temizlik seti dağıttı.

Sultanbeyli Belediyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destekleriyle koronavirüs salgınının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden 21 Mayıs 2021 tarihine kadar 57 bin 52 aileye biner lira, tam kapanma sürecinde ise 18 bin 994 aileye bin 100'er lira nakdi yardımda bulundu. Sultanbeyli'de pandemi sürecinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı imkanlarıyla yapılan haftalık toplantılarda, 13 bin 852 aileye 5 milyon 775 bin lira nakdi yardımda bulunulurken, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla 8 bin 605 adet gıda paketi ve 4 bin 650 adet temizlik seti dağıtıldı. Öte yandan salgınla mücadele kapsamında 89 bin 798 ihtiyaç sahibi vatandaşa toplam 83 milyon 610 bin 891 lira yardım yapıldı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay yaptığı açıklamada "Koronavirüs salgının sosyal ve ekonomik etkilerini en aza indirmek için ilçemizde yaklaşık 90 bin vatandaşımıza nakdi yardım yaptık. Bunun yanında ailelerimize gıda ve temizlik seti ulaştırarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olduk. Devletimizin şefkat elini ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hissettirmek için yoğun bir mesai harcıyoruz. Sosyal Devlet olmanın bilinciyle imkanlarımız ölçüsünde ilçemizdeki ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Yardım faaliyetlerinin yürütülmesinde özveriyle çalışan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı