SULTANBEYLİ'DE 'VESİLETÜ'N NECAT MEVLİD ŞİİR AKŞAMI' DÜZENLENDİ

2022 yılı UNESCO tarafından Süleyman Çelebi senesi ilan edildi. Sultanbeyli Belediyesi de Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneğiyle bu kapsamda 'Vesiletü'n Necat Mevlid Şiir Akşamı' düzenledi.

Düzenlen etkinliğe Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

SÜLEYMAN ÇELEBİ ANISINA BİRÇOK ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sultanbeyli Belediyesi Süleyman Çelebi'nin vefatının 600. yıl dönümü vesilesiyle 2021-2022 yılı kültür-sanat sezonunu Süleyman Çelebi senesi olarak belirlemişti. Belediye; sezon içerisinde Süleyman Çelebi anısına birçok etkinlik gerçekleştirmişti.

Süleyman Çelebi Vesiletü'n Necat? konulu şiir akşamında Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Şerif'inden şiirler okundu.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte açılış konuşmalarının ardından İbrahim Sadri "Allah Adı Bahri", Selahattin Kocaaslan "Hak Teala Bahri", Nur Haktan "Veladet Bahri", Niyazi Gedik "Merhaba Bahri", İsmail Halis "Dua ve Münacaat Bahri", Talha Bora Öge "Miraç Bahri", Emrullah Uzun "Vefat Bahri", M. Hadi Duran "Kaside ve Dua" konularında şiirler okuyarak katkı sundular.

'KÜLTÜRÜMÜZÜN İZİNDE ETKİNLİKLER DÜZENLİYORUZ'

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Kültürümüzün izinde etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Vefatının 600. yılında de Sultanbeyli Belediyesi olarak 2021-2022 yılını Süleyman Çelebi Kültür Sanat Sezonu olarak belirlemiştik. Biz Bu doğrultuda da geçtiğimiz haftalarda 'Süleyman Çelebi ve Mevlid' konulu sempozyum düzenledik. UNESCO tarafından, 2022 yılı Süleyman Çelebi senesi ilan edildi. Yazılan en güzel mevlid olan Vesiletü'n Necat'tan şiirleri kıymetli katılımcılarımız seslendirdi. Hep birlikte bu güzel muhabbete şahit olduk. Kültürün izinden giderek yeni nesilleri kadim kültürümüzle bütünleştirmeye çalışıyoruz? dedi.