Önüne çıkan araca vurmamak için tarlaya uçtu: 3 yaralı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de seyir halindeyken bir anda önüne çıkan otomobile çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, otomobil ile tarlaya uçtu. Otomobil içinde bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 17.00 sıralarında Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Basra Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre Sezgin Belek'in yönetiminde olan 34 ZR 6248 plakalı Toyota markalı otomobil Basra Caddesi üzerinde seyir halindeyken Rabia Gültekin'in yönetimindeki 34 VL 7256 plakalı Opel marka otomobil bir anda yola girdi. Sezgin Belek önüne çıkan otomobile vurmamak için direksiyonu sola kırdı. Belek'in kullandığı otomobil önce Rabia Gültekin'in kullandığı araca çarptı. Ardından yol kenarındaki boş tarlaya uçtu. Kazada sürücü Belek ve araçta bulunan diğer 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi. Polis ekipleri olay yerinde başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri tarlaya uçan otomobilde bir süre incelemede bulundu. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Sezgin Belek," Ben şu yoldan ana caddeden geliyordum. Hanımefendi şu sokaktan bir anda yola girdi. Benim arkamda 2 araba vardı. Ben frene bastım ama duramadım. Kendisine vurmamak için direksiyonu kırdım daha büyük kaza olmasın diye buraya uçtuk " dedi.